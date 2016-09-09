В Петербурге умер писатель из Уфы Марат Басыров

Об этом сообщили его друзья и коллеги.

Фото: фото из социальной сети

Писатель из Уфы Марат Басыров умер в одной из городских больниц Санкт-Петербурга после операции на почке, пишет fontanka.ru со ссылкой на его страницу в социальной сети.

- Скончался Марат Басыров. Прекрасный человек, настоящий писатель, создававший мощную, ошеломляющую прозу, – цитирует слова прозаика, доцента филфака СПбГУ Андрея Аствацатурова издание.

- Позавчера Павел Крусанов на своей презентации вдруг заговорил о нём, как о лучшем… И после мы говорили о нём, о его новой книге, которая выйдет вот-вот, – не знали, что он в больнице. Умер Марат Басыров. Трудно поверить», – резюмирует писатель, лауреат премии «Нацбест» Сергей Носов.

Литературный критик Наталия Курчатова подчёркивает «особенную несправедливость» смерти Басырова: «Я знала Марата давно, у него непростая литературная, да и человеческая судьба, но вот в последние несколько лет произошел отчетливый прорыв. Марат выпустил сильную книгу прозы «Печатная машина», работал над новыми текстами, и как-то без особенного шума всем стало очевидно, что в Петербурге появился новый писатель с оригинальной и цельной, очень мужской манерой письма и серьезными перспективами на будущее».

Марат Басыров родился в Уфе в 1973 году. С 1990-х жил в Петербурге, где закончил Технологический институт. Публиковать книги начал в середине 2000-х, но литературную известность приобрёл лишь в 2014 году, когда вошёл в шорт-лист «Нацбеста» с «Печатной машиной» – романом о «безнадёжно отчаявшемся поколении сорокалетних». Тогда победу над Басыровым одержала Ксения Букша с романом «Завод «Свобода»», но Басыров однозначно стал одним из главных литературных открытий года.

В сентябрьском номере «Дружбы народов» за 2016 год выходит новый роман Басырова «Жэ-Зэ-эЛ». По информации «Фонтанки», публикации писателя также готовятся в издательствах «Ил-musiс» и «Лимбус Пресс».