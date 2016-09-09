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Путин назначил нового детского омбудсмена// 09.09.2016
Павла Астахова сменила Анна Кузнецова.
Президент России Владимир Путин назначил нового полпреда по правам ребенка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Эту должность заняла глава Ассоциации организаций в защиту семьи, руководитель пензенского исполкома ОНФ Анна Кузнецова
.Павел Астахов, занимавший эту должность с 2006 года, был уволен сегодня.
— Песков также сообщил, что "ранее Путин провел в Кремле беседу с Кузнецовой, – сообщает издание.
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