Владимир Путин уволил Павла Астахова с поста детского омбудсмена

Сегодня президент России подписал соответствующий указ.

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин освободил Павла Астахова от должности Уполномоченного при президенте по правам ребенка по собственному желанию, сообщает пресс-служба кремля. Информации о новом назначении на эту должность пока нет.

Как ранее писали СМИ, это решение принято по совокупности обстоятельств — из-за заявления о «сморщенных женщинах», неудачном общении с пострадавшими в Карелии детьми, а также вопросов, которые возникли у антикоррупционного управления Кремля.

После того как Астахов в общении с выжившими на Сямозере детьми спросил: «Ну что, как поплавали?», в Сети стала распространяться петиция с требованием уволить омбудсмена.

«Мы призываем общество и государство дать этому высказыванию объективную оценку», — говорится в тексте петиции, опубликованной на сайте Change.org. Петицию подписали более 150 тыс. человек.