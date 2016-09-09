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Владимир Путин уволил Павла Астахова с поста детского омбудсмена// 09.09.2016
Сегодня президент России подписал соответствующий указ.
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин освободил Павла Астахова от должности Уполномоченного при президенте по правам ребенка по собственному желанию, сообщает пресс-служба кремля. Информации о новом назначении на эту должность пока нет.
Как ранее писали СМИ, это решение принято по совокупности обстоятельств — из-за заявления о «сморщенных женщинах», неудачном общении с пострадавшими в Карелии детьми, а также вопросов, которые возникли у антикоррупционного управления Кремля.
После того как Астахов в общении с выжившими на Сямозере детьми спросил: «Ну что, как поплавали?», в Сети стала распространяться петиция с требованием уволить омбудсмена.
«Мы призываем общество и государство дать этому высказыванию объективную оценку», — говорится в тексте петиции, опубликованной на сайте Change.org. Петицию подписали более 150 тыс. человек.
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