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Ирек Ялалов рассказал, что будет с общественным транспортом в Уфе// 09.09.2016
По его словам, стоит задача к 2018 году сформировать современную систему общественного транспорта.
Фото: Кристина Дейнеко
Уфе достаточно 3,5 тыс. автобусов средней вместимости и большеформатных, сообщил глава администрации города Ирек Ялалов в прямом эфире телеканала «Вся Уфа». Однако в настоящее время «официально зарегистрировано 8,5 тысячи автобусов».
Исторически в Уфе сложилось так, что 70 процентов объема перевозок общественного транспорта приходится на малоформатные автобусы типа «Газель». И хотя за последние 3 года частные перевозчики вложили в обновление автобусного парка более 2,5 миллиардов рублей, мы крайне недовольны сегодняшней ситуацией. Мы должны придерживаться общемировой практики, когда в городе работает комфортабельный большеформатный транспорт. Под эту концепцию подводится проектно-сметная документация при строительстве разворотных колец и магистралей. Соответственно, для того, чтобы не загружать наши дороги, предпочтение будем отдавать именно большеформатным автобусам. Стоит задача к 2018 году сформировать современную систему общественного транспорта. Это будут и государственное предприятие «Башавтотранс», и муниципальное управление электротранспорта, и частные компании, заключил господин Ялалов.
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