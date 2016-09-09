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В Уфе в районе затонского моста перекроют движение автотранспорта// 09.09.2016
Это необходимо для строительства дождевой канализации и укладки асфальта.
Фото: im2-tub-ru
В районе строящегося затонского моста будет две недели перекрыто движение автотранспорта, сообщает пресс-служба администрации города. Это необходимо для строительства дождевой канализации и асфальтированием проезжей части.
С 12 сентября по 25 сентября будет перекрыто движение улицы имени города Галлее по направлению движения Затон-Уфа на участке от дома №16 по ул. Саши Чекалина до разворотного кольца
С 13 по 25 сентября закроют движение по проспекту Дружбы народов на участке от остановки «Автодром» до остановки «Пляж» по направлению движения Затон-Уфа.
Также проехать будет нельзя на участке от путепроводной развязки до остановки «Пляж» по направлению движения Затон-Уфа.
— Управление по строительству дорог и искусственных сооружений администрации города приносит извинения за неудобства и призывает автомобилистов заранее планировать маршрут движения, – говорится в сообщении.
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