В Уфе в районе затонского моста перекроют движение автотранспорта

Наталья КУЗНЕЦОВА

Это необходимо для строительства дождевой канализации и укладки асфальта.

Фото: im2-tub-ru

В районе строящегося затонского моста будет две недели перекрыто движение автотранспорта, сообщает пресс-служба администрации города. Это необходимо для строительства дождевой канализации и асфальтированием проезжей части.

С 12 сентября по 25 сентября будет перекрыто движение улицы имени города Галлее по направлению движения Затон-Уфа на участке от дома №16 по ул. Саши Чекалина до разворотного кольца

С 13 по 25 сентября закроют движение по проспекту Дружбы народов на участке от остановки «Автодром» до остановки «Пляж» по направлению движения Затон-Уфа.

Также проехать будет нельзя на участке от путепроводной развязки до остановки «Пляж» по направлению движения Затон-Уфа.

— Управление по строительству дорог и искусственных сооружений администрации города приносит извинения за неудобства и призывает автомобилистов заранее планировать маршрут движения, – говорится в сообщении.