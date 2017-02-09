До закрытия окна осталось секунд: Закрыть
9 февраля, четверг
СЕГО ДНЯ

Башкирские судебные приставы начали распродажу арестованных автомобилей

Константин КЛИМОВ // 09.02.2017
Управление федеральной службы судебных приставов выставило на торги сто автомобилей.

27 февраля териториальное управление Россимущества проведёт торги по продаже автомобилей, арестованных за долги судебными приставами Башкирии. Всего планируется продать более сотни легковушек, два грузовика и две единицы сельхозтехники. Как правило цены на таких аукционах меньше рыночных, так, например начальная цена «KIA Ceed» 2013 года выпуска – 571 тысяча рублей, что на 100 тысяч дешевле чем на популярном сайте по продаже авто, а «Skoda Оctavia» того же года – 339 тысяч. С полным списком продаваемых автомобилей можно ознакомится на официальных сайтах службы судебных приставов, и Росимущества. 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СЕГО ДНЯ

08.02.2017
Решением проблем уфимского лимонария занялись федеральные власти
Главный федеральный инспектор по Башкирии Михаил Закомалдин взял ситуацию под личный контроль.

08.02.2017
Подарки учителям: что можно и что нельзя
Медиакорсеть получила разъяснения, откуда появилось письмо о запрете подарков.

08.02.2017
Уфимцы споют песни «The Beatles»
Концерт состоится уже сегодня.

08.02.2017
В Башкирии депутаты предложили новые ограничения для должников-автовладельцев
Они предложили отбирать права у автовладельцев, у которых есть долги по транспортному налогу.

08.02.2017
Гострудинспекция Башкирии помогла получить зарплату 18 тысячам граждан
После вмешательства инспекции по труду удалось добиться выплаты 527 миллионов рублей задержанной зарплаты.

07.02.2017
В Уфе Шакшу и аэропорт могут соединить трамвайные линии
Инвестором транспортного проекта могут выступить китайские компании.

07.02.2017
Дмитрий Песков: «Кадровый резерв есть»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле делают ставку на молодых и энергичных профессионалов.

07.02.2017
Уфимка получит компенсацию за собачьи укусы
Питбуль накинулся на девушку в тамбуре подъезда.

07.02.2017
Ирек Ялалов: Нам нужно активизировать работу в социальных сетях
В мэрии Уфы проанализировали основные источники информации о событиях в городе.

07.02.2017
Мэр Уфы Ирек Ялалов: Есть повод задуматься о паводке
Снега выпало в полтора раза больше, чем в прошлом году.

07.02.2017
В Башкирии пройден пик эпидемии гриппа и ОРВИ
Сейчас количество заболевших начало уменьшаться.

07.02.2017
Ирек Ялалов: Мы бьем все рекорды по снегу
По словам мэра Уфы, это серьезный вызов для жилищно-коммунальных служб.

07.02.2017
Ирек Ялалов поставил в пример уфимским строителям казахских
Глава администрации отметил, что качество строительства в Астане выше, чем в Уфе.

07.02.2017
Глава Бурятии подал в отставку
Вячеслав Наговицын сделал это после губернатора Пермского края.

06.02.2017
Дольщики уфимского «Юл-Ай» объявили голодовку в Москве
Завтра они панируют стоять с плакатами у здания Минстроя РФ.

06.02.2017
В Уфе обвалилась крыша под тяжестью снега
К счастью, обошлось без пострадавших.

05.02.2017
В Уфе микроавтобус столкнулся с бетономешалкой
ДТП произошло в микрорайоне Сипайлово.


  

© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"