В Уфе ночью на «Башнефть-УНПЗ» произошло возгорание

Ольга КОРЗИК

Пострадавших нет.

Фото: МЧС по РБ

Ночью 9 февраля установке «Башнефть-УНПЗ» произошло возгорание. После того, как приехали пожарные подразделения было установлено, что «на электродегидраторе происходит факельное горение угле-водородных газов», сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

- Для охлаждения и защиты соседних установок подано 9 единиц техники и 30 человек личного состава, следует из сообщения.

Горение было ликвидировано в 05:02, погибших и пострадавших нет, розлива нефтепродуктов не произошло.