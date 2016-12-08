В Уфе построят приют для бездомных животных

Кристина ДЕЙНЕКО

Он будет рассчитан на 500 голов.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

В Башкирии выделят 63,3 миллиона рублей на отлов бездомных животных, так же часть этих средств уйдет на строительство приюта для здоровых четвероногих. Временное пристанище рассчитано на 500 голов.

А теперь немного математики. В Башкирии ежегодно отлавливают 150 тысяч бродячих животных. В Уфе - примерно 30 тысяч. В приюте собаки и кошки должны находится не меньше шести месяцев. За это время их обследуют, сделают необходимые прививки, стерилизуют и после этого передадут в добрые руки. Соответственно, за 12 месяцев приют сможет принять порядка 1 000 животных.

Депутаты Государственного собрания – Курултая Башкортостана в проекте закона "Об ответственном обращении с животными" предлагают увеличить гранты для организаций, которые занимаются бездомными животными и оказать помощь существующему приюту. Так же поступило предложение ввести ответственность для хозяев: прежде всего, необходимо создать единую базу данных регистрации собак и кошек, владелец должен зарегистрировать своего питомца (такая же обязанность будет и у ветеринарных клиник).