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В Башкирии на отлов животных выделят более 63 миллионов рублей// 08.12.2016
Этой суммы должно хватить на год.
Фото: Кристина Дейнеко
Тема безнадзорных собак и кошек в Уфе, как и в любом городе миллионике, стоит весьма остро. Страшнее всего, что часть этих животных представляют угрозу для жизни и здоровья людей, считают эксперты.
Сейчас на отлов бродячих животных должны выделить 63,3 миллиона рублей. Кроме того, представители власти считают, что необходимо увеличить сумму грантов для некоммерческих организаций, которые занимаются защитой братьев наших меньших. На сегодня отловом занимается "Спецавтохозяйство".
На сегодня предприятие не отлавливает животных, состояние которых оценивается на оценку удовлетворительное. Оценку ловцы делают на месте.
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