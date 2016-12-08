В Башкирии на отлов животных выделят более 63 миллионов рублей

Кристина ДЕЙНЕКО

Этой суммы должно хватить на год.

Фото: Кристина Дейнеко

Тема безнадзорных собак и кошек в Уфе, как и в любом городе миллионике, стоит весьма остро. Страшнее всего, что часть этих животных представляют угрозу для жизни и здоровья людей, считают эксперты.

- Собак и кошек необходимо отлавливать, передавать ветеринарам для осмотра, прививать от бешенства, стерилизовать и отправлять на место обитания, - говорит начальник Управления ветеринарии Башкирии Вакиль Буранбаев. - Больные собаки должны быть усыплены.

Сейчас на отлов бродячих животных должны выделить 63,3 миллиона рублей. Кроме того, представители власти считают, что необходимо увеличить сумму грантов для некоммерческих организаций, которые занимаются защитой братьев наших меньших. На сегодня отловом занимается "Спецавтохозяйство".

- Ежедневно мы отрабатываем от 8 до 10 заявок. На сегодня отловлено 6 тысяч собак, обычно к концу года сумма увеличивается до 8-10 тысяч, - рассказывает заместитель директора "Спецавтохозяйство по уборке города" Уфы Ринат Биккинин. - Мы в основном работаем в ночное время. В скором времени планируется построить спецприют для здоровых питомцев.

На сегодня предприятие не отлавливает животных, состояние которых оценивается на оценку удовлетворительное. Оценку ловцы делают на месте.