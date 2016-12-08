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Муртаза Рахимов и Владимир Спиваков отказались от бесплатного проезда по Уфе// 08.12.2016
Несколько почётных граждан отказались от бесплатных проездных билетов
Фото: ufamama.ru
Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов и известный скрипач Владимир Спиваков отказались от проездных на общественный транспорт, которые депутаты горсовета Уфы планировали презентовать почётным гражданам города.
Проездные билеты будут распространятся на все виды государственного и муниципального транспорта представленного в Уфе. В принятом сегодня депутатами списке было десять фамилий, планировалось потратить на эти нужды 48 тысяч рублей.
По словам депутата горсовета Уфы, от партии «Единая Россия» Юрия Васильева, не все соглашаются принять такой презент.
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