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СЕГО ДНЯ

Горсовет Уфы принял положение о долговой «амнистии» для арендаторов

Наталья КУЗНЕЦОВА // 08.12.2016
Документ должен стимулировать к уплате задолженности в максимально сжатые сроки.

Фото: gorsovet-ufa.ru

Арендаторам городских объектов спишут пени, если они выплатят свои долги в определенные сроки. Положение об этом приняли сегодня на заседании депутаты уфимского горсовета.

Если арендаторы обратятся с заявлением о списании пени до конца этого года, им спишут 100 процентов неустойки. Обратившимся с 1 января по 30 июня 2017 года – 75 процентов. Тем, кто напишет заявление с 1 июля по 31 декабря 2017 года – 50 процентов.

Обязательным условием является отсутствие задолженности по аренде на момент обращения.

Как уточнили в пресс-службе горсовета, в прошлом году аналогичное постановление уже принималось

- За время его действия в бюджет города дополнительно поступили 57 миллионов рублей, в том числе 55,4 миллиона – основная арендная плата, а 1,6 миллиона – пени в размере 50 процентов, - уточнили в пресс-службе.

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