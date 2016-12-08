Горсовет Уфы принял положение о долговой «амнистии» для арендаторов

Наталья КУЗНЕЦОВА

Документ должен стимулировать к уплате задолженности в максимально сжатые сроки.

Фото: gorsovet-ufa.ru

Арендаторам городских объектов спишут пени, если они выплатят свои долги в определенные сроки. Положение об этом приняли сегодня на заседании депутаты уфимского горсовета.

Если арендаторы обратятся с заявлением о списании пени до конца этого года, им спишут 100 процентов неустойки. Обратившимся с 1 января по 30 июня 2017 года – 75 процентов. Тем, кто напишет заявление с 1 июля по 31 декабря 2017 года – 50 процентов.

Обязательным условием является отсутствие задолженности по аренде на момент обращения.

Как уточнили в пресс-службе горсовета, в прошлом году аналогичное постановление уже принималось