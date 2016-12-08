|
8 декабря, четверг
|
СЕГО ДНЯ
Горсовет Уфы принял положение о долговой «амнистии» для арендаторов// 08.12.2016
Документ должен стимулировать к уплате задолженности в максимально сжатые сроки.
Фото: gorsovet-ufa.ru
Арендаторам городских объектов спишут пени, если они выплатят свои долги в определенные сроки. Положение об этом приняли сегодня на заседании депутаты уфимского горсовета.
Если арендаторы обратятся с заявлением о списании пени до конца этого года, им спишут 100 процентов неустойки. Обратившимся с 1 января по 30 июня 2017 года – 75 процентов. Тем, кто напишет заявление с 1 июля по 31 декабря 2017 года – 50 процентов.
Обязательным условием является отсутствие задолженности по аренде на момент обращения.
Как уточнили в пресс-службе горсовета, в прошлом году аналогичное постановление уже принималось
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
08.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Депутаты горсовета Уфы проголосовали против слушаний по парку Гафури
08.12.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Учалинская школа планирует сделать уборщиц миллионерами
08.12.2016 // СЕГО ДНЯ
Власти Уфы подарят Спивакову и Муртазе Рахимову проездные билеты
08.12.2016 // ФОТОФАКТ
В Уфе зажгли главную ёлку столицы
08.12.2016 // СЕГО ДНЯ
В Уфе появится сквер имени Мидхата Шакирова
08.12.2016 // ПУЛЬС
Покупка «Башнефти» Роснефтью помогла выручить для бюджета России более триллиона рублей
08.12.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе двое полицейских арестованы за вымогательство
08.12.2016 // ПУЛЬС
Настоящий бизнес-класс от 1,7 млн. руб.
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте