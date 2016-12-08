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Депутаты горсовета Уфы будут сообщать о личной заинтересованности// 08.12.2016
Сегодня горсовет принял новое положение.
Фото: gorsovet-ufa.ru
На заседании уфимского горсовета сегодня принято новое положение, касающееся работы депутатов. Оно обязывает их сообщать о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая может привести к конфликту интересов. Новшество введено в связи в поправками в федеральный закон о противодействии коррупции.
Предоставлять информацию депутаты должны в комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Она, рассмотрев заявление депутата, в свою очередь должна давать рекомендации по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. Сегодня утвержден состав этой комиссии. Ее возглавил зампредседателя горсовета Анатолий Горячев. В состав вошли также депутаты Андрей Борисов и Юрий Смирнов.
В документе также дано определение самому понятию личной заинтересованности. Под ним понимается возможность получения доходов в виде денег, имущества, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод. При этом получать их может как сам депутат, так и его близкие родственники – родители, братья, сестры, супруги, дети.
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