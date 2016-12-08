Депутаты горсовета Уфы утвердили новый состав горизбиркома

Наталья КУЗНЕЦОВА

Комиссия будет работать в течение пяти лет.

Сегодня на заседании горсовета утвержден новый состав избирательной комиссии Уфы. Он обновился практически полностью.

Депутаты утвердили следующие кандидатуры:

- Альберт Гадельшин, первый замдиректора Управления жилищного хозяйства Уфы, предложен по месту работы,

- Татьяна Гайдаренко, главный специалист Управления по распределению жилья и жилищным программам администрации Уфы, предложена «Российской партией пенсионеров за справедливость»,

- Ольга Горденко, бухгалтер фирмы «Союз», предложена партией «Справедливая Россия»,

- Татьяна Демидова, преподаватель Башгосуниверситета, предложена партией «Зеленые»,

- Надежда Еркаева, безработная, предложена партией КПРФ,

- Тимур Зайнуллин, директор фирмы «Свои люди», предложен собранием избирателей по месту жительства,

- Арина Кильмаматова, юрист, предложена партией ЛДПР,

- Риффан Махиянов, замглавы администрации Советского района, предложен общественной организацией «Ветеран»,

- Артём Сулейманов, безработный, предложен партией «Патриоты России»

- Александр Толстых, директор фирмы «Тонус», предложен партией «Единой Россией»..

Из старого состава комиссии депутаты включили двух человек:

- Людмилу Ахметшину, руководителя регионального объединения «Ассоциации юристов России»;

- Ирина Исаева, учитель истории лицей номер 123,