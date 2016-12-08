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Депутаты горсовета Уфы утвердили новый состав горизбиркома// 08.12.2016
Комиссия будет работать в течение пяти лет.
Сегодня на заседании горсовета утвержден новый состав избирательной комиссии Уфы. Он обновился практически полностью.
Депутаты утвердили следующие кандидатуры:
- Альберт Гадельшин, первый замдиректора Управления жилищного хозяйства Уфы, предложен по месту работы,
- Татьяна Гайдаренко, главный специалист Управления по распределению жилья и жилищным программам администрации Уфы, предложена «Российской партией пенсионеров за справедливость»,
- Ольга Горденко, бухгалтер фирмы «Союз», предложена партией «Справедливая Россия»,
- Татьяна Демидова, преподаватель Башгосуниверситета, предложена партией «Зеленые»,
- Надежда Еркаева, безработная, предложена партией КПРФ,
- Тимур Зайнуллин, директор фирмы «Свои люди», предложен собранием избирателей по месту жительства,
- Арина Кильмаматова, юрист, предложена партией ЛДПР,
- Риффан Махиянов, замглавы администрации Советского района, предложен общественной организацией «Ветеран»,
- Артём Сулейманов, безработный, предложен партией «Патриоты России»
- Александр Толстых, директор фирмы «Тонус», предложен партией «Единой Россией»..
Из старого состава комиссии депутаты включили двух человек:
- Людмилу Ахметшину, руководителя регионального объединения «Ассоциации юристов России»;
- Ирина Исаева, учитель истории лицей номер 123,
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