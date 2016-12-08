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Власти Уфы подарят Спивакову и Муртазе Рахимову проездные билеты// 08.12.2016
Депутаты горсовета Уфы решили подарить почётным гражданам проездные билеты.
Фото: "РИА Новости"
48 тысяч рублей потратит городской бюджет на единые проездные билеты для почётных граждан Уфы. Социальные льготы получат известные уфимцы среди которых первый президент Башкирии, депутат Госсобрания РБ и всемирно известный маэстро Спиваков.
Полный список счастливчиков:
1. Бадыков Рашит Газизович, врач-хирург.
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