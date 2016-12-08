Власти Уфы подарят Спивакову и Муртазе Рахимову проездные билеты

08.12.2016

В Уфе появится сквер имени Мидхата Шакирова Решение об этом приняли сегодня депутаты уфимского горсовета

07.12.2016

Андрей Иванюта: Любой детский транспорт должна сопровождать ГИБДД Глава Минспортмолодёжи считает неправильной практику, когда эскорт дают колоннам от трех автобусов

07.12.2016

Социально ориентированные НКО получат приоритет в финансировании Депутаты Госсобрания в декабре рассмотрят законопроект в первом чтении

05.12.2016

Игроки ФК «Уфа»: В отпуск мы уходим с хорошим настроением Дмитрий Живоглядов и Дмитрий Стоцкий рассказали о своих впечатлениях от матча с «Томью»

04.12.2016

Уфа приросла тремя светящимися шурупами Светящийся объект расположен неподалёку от колеса обозрения