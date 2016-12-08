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Власти Уфы подарят Спивакову и Муртазе Рахимову проездные билеты

Константин КЛИМОВ // 08.12.2016
Депутаты горсовета Уфы решили подарить почётным гражданам проездные билеты.

Фото: "РИА Новости"

48 тысяч рублей потратит городской бюджет на единые проездные билеты для почётных граждан Уфы. Социальные льготы получат известные уфимцы среди которых первый президент Башкирии, депутат Госсобрания РБ и всемирно известный маэстро Спиваков.

Полный список счастливчиков:

1. Бадыков Рашит Газизович, врач-хирург.
2. Баталова Рима Акбердиновна, 13-кратная паралимпийская чемпионка.
3. Бикбаев Равиль Тухватович, поэт.
4. Валеева Зухра Сибгатовна, ветеран труда. 
5. Коновалов Владимир Петрович, машинист. 
6. Мубарякова Гюлли Арслановна, актриса, театральный педагог, режиссёр. 
7. Муртазина Миляуша Галиевна, преподаватель, музыкант.
8. Рахимов Муртаза Губайдуллович, первый президент РБ.
9. Спиваков Владимир Теодорович, дирижёр и скрипач.
10. Чванов Михаил Андреевич, писатель.

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