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В Уфе появится сквер имени Мидхата Шакирова// 08.12.2016
Решение об этом приняли сегодня депутаты уфимского горсовета
Фото: Наталья Кузнецова
Скверу на пересечении улиц Дорофеева и Коммунистической в Уфе дадут имя бывшего первого секретаря обкома КПСС Мидхата Шакирова. Решение об этом приняли сегодня депутаты городского совета, они приурочили это к 100-летию со дня рождения государственного и общественного деятеля.
Мидхат Шакиров был первым секретарем уфимского горкома КПСС с 1963 по1969 годы. В последующем до 1987 года был первым секретарем башкирского обкома КПСС. В 1981 году ему было присвоено звание Героя Социалистического труда за успехи в развитии сельского хозяйства.
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