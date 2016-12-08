В Уфе появится сквер имени Мидхата Шакирова

Наталья КУЗНЕЦОВА

Решение об этом приняли сегодня депутаты уфимского горсовета

Фото: Наталья Кузнецова

Скверу на пересечении улиц Дорофеева и Коммунистической в Уфе дадут имя бывшего первого секретаря обкома КПСС Мидхата Шакирова. Решение об этом приняли сегодня депутаты городского совета, они приурочили это к 100-летию со дня рождения государственного и общественного деятеля.

Мидхат Шакиров был первым секретарем уфимского горкома КПСС с 1963 по1969 годы. В последующем до 1987 года был первым секретарем башкирского обкома КПСС. В 1981 году ему было присвоено звание Героя Социалистического труда за успехи в развитии сельского хозяйства.