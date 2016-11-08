Хамитов поручил реконструировать фонтан в Черниковке в следующем году

Наталья КУЗНЕЦОВА

С жалобой на состояние объекта к главе региона обратилась жительница Уфы.

Фото: glavarb.ru

Рустэм Хамитов поручил главе администрации Уфы Иреку Ялалову завершить реконструкцию фонтана в уфимской Черниковке и ввести его в эксплуатацию в следующем году. Об этом глава региона сообщил сегодня в ходе приема граждан, сообщает его пресс-служба. С просьбой восстановить фонтан возле бывшего ДК "Химик" обратилась к нему жительница уфимского микрорайона Черниковка Асия Садыкова.

Сейчас по объекту разработана проектно-сметная документация. В ходе реконструкции будет заменена чаша фонтана, обновлены коммуникации, построено отдельное помещение насосной. Фонтан будет светодинамическим, с музыкальным сопровождением.



