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СЕГО ДНЯ
В Башкирии житель села попросил Рустэма Хамитова дать свет// 08.11.2016
В деревне, где снимали фильм "Пропавшая экспедиция", до сих пор нет электричества.
Фото: glavarb.ru
Пенсионер Виктор Пелисов рассказал главе республики Рустэму Хамитову от имени жителей деревни Отнурок Белорецкого района Башкирии об отсутствии линий в селе электричества.
По его словам, населенный пункт с 80-летней историей, где снимался фильм «Пропавшая экспедиция», до сих пор живет будто в начале XX века. У людей не работают электрические приборы, а это значит, что они живут без холодильников, телевизоров и прочих простейших бытовых условий. А в населенном пункте работают два фермерских хозяйства и турбаза «Малиновка», куда часто приезжают отдыхающие со всей России. Рядом с турбазой ежегодно проводятся музыкальные фестивали, в которых участвуют гости со всей страны.
Рустэм Хамитов связался с главой администрации Белорецкого района Владиславом Мироновым, который рассказал, что сейчас готовится сметно-проектная документация для решения вопроса электрификации деревни Отнурок. Глава республики подчеркнул, что в 2017 году у жителей деревни электричество должно быть.
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