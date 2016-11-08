В Башкирии житель села попросил Рустэма Хамитова дать свет

Злата ЗУКОВИЧ

В деревне, где снимали фильм "Пропавшая экспедиция", до сих пор нет электричества.

Фото: glavarb.ru

Пенсионер Виктор Пелисов рассказал главе республики Рустэму Хамитову от имени жителей деревни Отнурок Белорецкого района Башкирии об отсутствии линий в селе электричества.

По его словам, населенный пункт с 80-летней историей, где снимался фильм «Пропавшая экспедиция», до сих пор живет будто в начале XX века. У людей не работают электрические приборы, а это значит, что они живут без холодильников, телевизоров и прочих простейших бытовых условий. А в населенном пункте работают два фермерских хозяйства и турбаза «Малиновка», куда часто приезжают отдыхающие со всей России. Рядом с турбазой ежегодно проводятся музыкальные фестивали, в которых участвуют гости со всей страны.

Рустэм Хамитов связался с главой администрации Белорецкого района Владиславом Мироновым, который рассказал, что сейчас готовится сметно-проектная документация для решения вопроса электрификации деревни Отнурок. Глава республики подчеркнул, что в 2017 году у жителей деревни электричество должно быть.