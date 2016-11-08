Уфимка попросила главу Башкирии помочь малышам с отклонениями в развитии

Ольга КОРЗИК

Рустэм Хамитов поручил изучить этот вопрос вице-премьеру Салавату Сагитову.

Фото: Пресс-служба главы РБ

Сегодня, 8 ноября, глава региона Рустэм Хамитов провел личный прием граждан. К нему обратилась жительница Уфы, врач-неонатолог Файруза Латыпова с просьбой оказать содействие в развитии центра абилитации «Любимый малыш», который создала она в июне этого года. (Абилитация - лечебные и/или социальные мероприятия по отношению к инвалидам и т.д., направленные на адаптацию их к жизни).

Госпожа Латыпова рассказала, что занимается вопросом возникновения инвалидности у детей и возможностями ее предотвращения уже на протяжении нескольких лет. Она уточнила, что первые месяцы жизни ребенка наиболее благоприятны для образования нейронных связей. Если упустить это время, получить те или иные навыки в дальнейшем малышу будет сложно.

Деятельность центра направлена на первоначальное формирование способностей и навыков у новорожденных с отклонениями в развитии. Сейчас здесь работают 10 специалистов, в том числе педиатр, хирург, ортопед, окулист, невролог, логопед-дефектолог, психолог.

В будущем здесь планируют открыть институт абилитации, разработать методики и стандарты. В настоящее время для России это новое направление.

Глава региона поручил изучить этот вопрос вице-премьеру Салавату Сагитову и подготовить предложения по развитию системы абилитации в республике.