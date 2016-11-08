Башкирию ожидает сильнейший снегопад

Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает, что в республику придут снегопады и дожди.

Служба спасения 112 просит автовладельцев не только быть более внимательными и осторожными на дорогах, но и не парковать машины возле карнизов, особенно там, где висят сосульки. Пешеходам рекомендуют обходить стороной места, где может сойти снег.

В администрации города сообщили, что если Вы увидели, что с крыши дома свисает снег или сосульки, то стоит сразу сообщить в управляющую компанию.