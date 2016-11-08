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Башкирию ожидает сильнейший снегопад// 08.11.2016
Синоптики прогнозируют дождь и снег.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает, что в республику придут снегопады и дожди.
Служба спасения 112 просит автовладельцев не только быть более внимательными и осторожными на дорогах, но и не парковать машины возле карнизов, особенно там, где висят сосульки. Пешеходам рекомендуют обходить стороной места, где может сойти снег.
В администрации города сообщили, что если Вы увидели, что с крыши дома свисает снег или сосульки, то стоит сразу сообщить в управляющую компанию.
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