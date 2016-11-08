В Башкирии ежегодно аннулируется 100 лицензий на разработку карьеров

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

В основном это происходит из-за выработки их ресурсов.

Фото: пресс-служба Госсобрания

Сегодня на заседании комитета по аграрным вопросам экологии и природопользованию депутаты заслушали информацию о том, как в республике исполняется Кодекс Башкирии о недрах.

Заместитель министра природопользования и экологии Ильдус Яхин сказал, что ежегодно в республике аннулируется около 100 лицензий на разработку карьеров. В основном это связано с тем, что происходит выработка их ресурсов. Однако комиссия минэкологии также выявляет факты нелицензионного использования карьеров. В таком случае налагаются штрафы и лицензии аннулируются. Депутатов также интересовал вопрос, как министерство следит за дальнейшей судьбой таких карьеров, некоторые из которых впоследствии превращаются в места незаконных свалок.

Ильдус Яхин пояснил, что рекультивация карьеров считается одним из главных условий получения лицензии на их разработку. Однако он признал, что есть недобросовестные недропользователи, которые попросту исчезают. И их поиском уже занимаются правоохранительные структуры.

Еще один немаловажный момент, на который обратили депутаты - это то, в каком состоянии после разработки карьеров остаются дороги в сельских поселениях. Пользователи карьеров, получая прибыль должны нести за это ответственность, и ремонтировать дороги завершения разработки, отметили участники обсуждения.