|
8 ноября, вторник
|
СЕГО ДНЯ
Ялалов - строительным подрядчикам: Прячетесь за широкую спину мэра!// 08.11.2016
Глава администрации Уфы раскритиковал строительные компании за низкое качество благоустройства территорий.
Глава администрации города Ирек Ялалов сегодня на утренней оперативке выступил с резкой критикой в отношении компаний, проводящих в городе ремонт дорог и коммуникаций. Он возмутился тем, что подрядчику зачастую оставляют территорию, на которой проводят работы, не благоустроенной, и городским предприятиям жизнеобеспечения приходится потом доделывать за ними то, что нужно.
- Тотальная экономия на благоустройстве, - возмутился Ялалов, говоря о подрядчиках. - Натуральные грязнули, это все равно, что прийти к соседу в грязных сапогах, нагадить и уйти. Социальные сети все кипят, в снег асфальт кладете. Хоть один руководитель там появлялся? И самое главное, наберут воздух в рот и молчат! У вас же есть пресс-службы. Прячетесь за широкую спину мэра!
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Материалы по теме
08.11.2016 // ПЕРСОНА
Ялалов - главам районов Уфы: Снегопад с утра вы проспали!
08.11.2016 // СЕГО ДНЯ
Ялалов: Ограничение движения на Тимашевском переезде будет минимальным
08.11.2016 // СЕГО ДНЯ
Уфа застряла в пробках
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
08.11.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В МВД Башкирии фиктивно числились 50 спортсменов – КоммерсантЪ
08.11.2016 // ПЕРСОНА
Ялалов - главам районов Уфы: Снегопад с утра вы проспали!
08.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Рустэм Хамитов: До трети населения терпимо относится к коррупции
08.11.2016 // СЕГО ДНЯ
Уфа застряла в пробках
07.11.2016 // ПУЛЬС
Бюджет Башкирии: расходы сокращены на всё, кроме образования
07.11.2016 // МОЛНИЯ
В Башкирии ожидается резкое ухудшение погоды
07.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
ЖК «Четыре сезона» стал победителем международного архитектурного фестиваля
07.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
99 лет Октябрю в Уфе: То ли митинг, то ли похороны
5-Я КОЛОНКА
Профессор Вадим Гайдук узнал, что пассажирских перевозок в Башкирском речном пароходстве больше не будет.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте