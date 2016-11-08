Ялалов - строительным подрядчикам: Прячетесь за широкую спину мэра!

Наталья КУЗНЕЦОВА

Глава администрации Уфы раскритиковал строительные компании за низкое качество благоустройства территорий.

Глава администрации города Ирек Ялалов сегодня на утренней оперативке выступил с резкой критикой в отношении компаний, проводящих в городе ремонт дорог и коммуникаций. Он возмутился тем, что подрядчику зачастую оставляют территорию, на которой проводят работы, не благоустроенной, и городским предприятиям жизнеобеспечения приходится потом доделывать за ними то, что нужно.

- Тотальная экономия на благоустройстве, - возмутился Ялалов, говоря о подрядчиках. - Натуральные грязнули, это все равно, что прийти к соседу в грязных сапогах, нагадить и уйти. Социальные сети все кипят, в снег асфальт кладете. Хоть один руководитель там появлялся? И самое главное, наберут воздух в рот и молчат! У вас же есть пресс-службы. Прячетесь за широкую спину мэра!