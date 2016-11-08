|
8 ноября, вторник
|
СЕГО ДНЯ
Ялалов: Ограничение движения на Тимашевском переезде будет минимальным// 08.11.2016
Глава администрации Уфы прокомментировал строительство развязки при выезде на Бирский тракт.
Глава администрации Уфы Ирек Ялалов прокомментировал ситуацию вокруг строительства развязки на Тимашевском переезде в Черниковке. Глава администрации пообещал, что участок не будет перекрыт, как этого ожидают многие горожане.
- Хочу успокоить, ограничение движения через существующий переход будет минимальным, - сообщил глава администрации Уфы сегодня на утренней оперативке.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Материалы по теме
08.11.2016 // ПЕРСОНА
Ялалов - главам районов Уфы: Снегопад с утра вы проспали!
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
08.11.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В МВД Башкирии фиктивно числились 50 спортсменов – КоммерсантЪ
08.11.2016 // ПЕРСОНА
Ялалов - главам районов Уфы: Снегопад с утра вы проспали!
08.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Рустэм Хамитов: До трети населения терпимо относится к коррупции
08.11.2016 // СЕГО ДНЯ
Уфа застряла в пробках
07.11.2016 // ПУЛЬС
Бюджет Башкирии: расходы сокращены на всё, кроме образования
07.11.2016 // МОЛНИЯ
В Башкирии ожидается резкое ухудшение погоды
07.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
ЖК «Четыре сезона» стал победителем международного архитектурного фестиваля
07.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
99 лет Октябрю в Уфе: То ли митинг, то ли похороны
5-Я КОЛОНКА
Профессор Вадим Гайдук узнал, что пассажирских перевозок в Башкирском речном пароходстве больше не будет.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте