Ялалов: Ограничение движения на Тимашевском переезде будет минимальным

Наталья КУЗНЕЦОВА

Глава администрации Уфы прокомментировал строительство развязки при выезде на Бирский тракт.

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов прокомментировал ситуацию вокруг строительства развязки на Тимашевском переезде в Черниковке. Глава администрации пообещал, что участок не будет перекрыт, как этого ожидают многие горожане.

- Хочу успокоить, ограничение движения через существующий переход будет минимальным, - сообщил глава администрации Уфы сегодня на утренней оперативке.

Сдать объект, по словам Ялалова, планируется через два года.