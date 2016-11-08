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8 ноября, вторник
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СЕГО ДНЯ
Уфа застряла в пробках// 08.11.2016
Утром 8 ноября загруженность дорог достигла максимальной отметки.
Утром 8 ноября многие уфимцы опоздали на работу из-за затруднения движения на улицах города, которое возникло из-за того, что выпал снег. Согласно данным «Яндекс. Пробки» загруженность дорог сегодня утром достигла максимальной отметки – 10 баллов.
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