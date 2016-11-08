Уфа застряла в пробках

08.11.2016

Ялалов: Ограничение движения на Тимашевском переезде будет минимальным Глава администрации Уфы прокомментировал строительство развязки при выезде на Бирский тракт.

02.11.2016

Жители Уфы встревожились возможным прорывом дамбы на Касимовском озере Ручей, который вытекает с противоположной стороны дамбы под давлением от уровня воды в озере, стал заметно шире.