В Сирии обстреляли российский вертолёт

Константин КЛИМОВ

Инцидент произошёл в сирийской провинции Хама

Как сообщили журналистам в Центре по примирению враждующих сторон, обстрел российского МИ-8 перевозившего гуманитарный груз произошёл сегодня утром в провинции Хама.

- Благодаря набранной высоте полёта, своевременному обнаружению запуска и мастерству экипажа при маневрировании машиной, попадания ракеты в вертолёт удалось избежать. Никто из находившихся в вертолёте российских военнослужащих не пострадал, - передаёт слова представителя центра агентство ТАСС.

Отмечается что ракета была выпущена боевиками группировки «Исламское государство» (запрещена в России) из переносного зенитно-ракетного комплекса.