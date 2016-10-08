В Башкирии сошёл с рельсов железнодорожный состав из пяти вагонов

Константин КЛИМОВ

Состав с удобрениями сошёл с рельсов в Буздяке

Как сообщили в транспортной прокуратуре Приволжского федерального округа авария произошла сегодня утром неподалёку от станции Буздяк в Башкирии. По предварительной версии причиной схода с рельсов пяти вагонов с удобрениями стали прогнившие шпалы. По счастливой случайности вагоны не опрокинулись. Жертв и пострадавших в аварии нет. Сейчас на месте работают сотрудники прокуратуры и следственных органов. Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.