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В "Единой России" прокомментировали жалобу своих конкурентов// 08.09.2016
В партии власти считают, что они не нарушили выборное законадательство
Вчерашняя публикация Медиакорсети «Ошибка с деньгами «Единой России» на выборах может дорого обойтись Хамитову» стала предметом бурных обсуждений в социальных сетях. Наш материал стал основой для публикации материала на федеральном портале «Ведомости» и более десятка региональных сайтов. Вчера мы обещали разместить комментарий представителей регионального отделения партии «Единая России». Политобозреватель Медиакорсети связался с пресс – секретарем отделения Анастасией Белоусовой, которая в телефонном разговоре отметила, что «Единая Россия» не нарушала нормы федерального закона.
Сегодня мы также получили официальный комментарий секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Константина Толкачева по вопросу нарушения норм избирательного законодательства
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