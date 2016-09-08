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В "Единой России" прокомментировали жалобу своих конкурентов

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 08.09.2016
В партии власти считают, что они не нарушили выборное законадательство

Вчерашняя публикация Медиакорсети «Ошибка с деньгами «Единой России» на выборах может дорого обойтись Хамитову» стала предметом бурных обсуждений в социальных сетях. Наш материал стал основой для публикации материала на федеральном портале «Ведомости» и более десятка региональных сайтов. Вчера мы обещали разместить комментарий представителей регионального отделения партии «Единая России». Политобозреватель Медиакорсети связался с пресс – секретарем отделения Анастасией Белоусовой, которая в телефонном разговоре отметила, что «Единая Россия»  не нарушала нормы федерального закона.

- Все наши агитационные материалы выпущены на законном основании и никаких нарушений нет. Фотографии одномандатников не запрещено использовать. Очень жаль, что наши оппоненты вместо того, чтобы вести свою агитационную кампанию, занимаются популизмом. Они не дождались ответа от ЦИК РФ, а сразу начали распространять информацию о якобы нарушениях со стороны «Единой России», - отметила Анастасия Белоусова.  

Сегодня мы также получили официальный комментарий секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Константина Толкачева по вопросу нарушения норм избирательного законодательства

 - Единая Россия – мощная политическая сила, которая не допускает никаких нарушений. Агитационная кампания ведется в рамках правового поля. То, в чем нас обвиняют – безосновательно. На основании 62 ст. Закона о выборах в депутаты Госдумы, изображения всех кандидатов в качестве информирования не запрещено использовать по закону. Если у партий – оппонентов возникают сложности с толкованием закона, то можно обратиться к нам – у нас есть команда профессиональных юристов, которая поможет разобраться. Отмечу, что некоторые партии часто отмечаются подобными заявлениями, которые лишний раз подчеркивают их политическую несостоятельность, - отметил в своем комментарии Константин Толкачев. -  Ни одно обвинение в адрес Единой России не получило подтверждения, так как они не соответствовали действительности. Жаль, что оппоненты не занимаются собственной агитационной кампанией, а ищут «ошибки» у нас, используя провокационные взбросы. И понятно, что, правда, им не нужна  ведь они не дожидаясь решения уполномоченных органов, сразу публикуют непроверенную информацию.

Мы с уважением относимся ко всем партиям, участвующим в избирательном процессе и  подобные не корректные,  юридически безграмотные  заявления - это нежелание или неумение работать с избирателями.

Хотелось бы, чтобы члены других партий дали объективную оценку руководству своих региональных отделений в республике.

Мы выступаем за честные, чистые выборы, и мы, в отличие от некоторых политических партий региона, подписали соглашение за честные выборы.

Выводы очевидны.

 

 

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