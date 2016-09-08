Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

В партии власти считают, что они не нарушили выборное законадательство

Вчерашняя публикация Медиакорсети «Ошибка с деньгами «Единой России» на выборах может дорого обойтись Хамитову» стала предметом бурных обсуждений в социальных сетях. Наш материал стал основой для публикации материала на федеральном портале «Ведомости» и более десятка региональных сайтов. Вчера мы обещали разместить комментарий представителей регионального отделения партии «Единая России». Политобозреватель Медиакорсети связался с пресс – секретарем отделения Анастасией Белоусовой, которая в телефонном разговоре отметила, что «Единая Россия» не нарушала нормы федерального закона.

- Все наши агитационные материалы выпущены на законном основании и никаких нарушений нет. Фотографии одномандатников не запрещено использовать. Очень жаль, что наши оппоненты вместо того, чтобы вести свою агитационную кампанию, занимаются популизмом. Они не дождались ответа от ЦИК РФ, а сразу начали распространять информацию о якобы нарушениях со стороны «Единой России», - отметила Анастасия Белоусова.

Сегодня мы также получили официальный комментарий секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Константина Толкачева по вопросу нарушения норм избирательного законодательства