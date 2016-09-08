В России безработные должны платить за медицинскую страховку - Матвиенко

Ольга КОРЗИК

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила внести поправки в закон.

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила законодательно обязать неработающих трудоспособных граждан самостоятельно вносить взносы за обязательное медицинское страхование (ОМС), сообщает РИА Новости.

По ее словам, сейчас за неработающее население такие взносы делают бюджеты российских регионов.

- Взнос тот небольшой, который платят за тебя, надо законодательно закрепить, чтобы каждый гражданин все-таки, не желая работать, тем не менее, эту сумму заработал и внес на свое бесплатное медицинское страхование, - цитирует информагентство слова Матвиенко.

- Нужно провести сверку: неработающие граждане трудоспособного возраста должны состоять на налоговом учете, они должны сообщать о своих доходах. Сделать, таким образом, сверку, чтобы не было теневых доходов и сокрытия уплаты в фонд обязательного медицинского страхования. Выявить таких граждан и обязать их вносить ежемесячно платежи в том объеме, в котором оплачивает за них медицинскую помощь бюджет субъектов Федерации, - сказала Матвиенко.