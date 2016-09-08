Депутаты Башкирии хотят сделать вход в музеи для студентов бесплатным

Наталья КУЗНЕЦОВА

Законодательную инициативу планируется направить в Госдуму.

Фото: Наталья Кузнецова

Башкирские депутаты предлагают вернуть студентам право посещать музеи бесплатно. Они потеряли эту льготу три года назад, после принятия соответствующих поправок в федеральный закон. Однако местные депутаты решили, что эту норму нужно вернуть. Законопроект рассмотрен сегодня на заседании комитета по культуре Госсобрания-Курултая.

-Указанная норма является очередной попыткой сэкономить на образовании и возложить траты на культурное воспитание молодежи на плечи наших граждан, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Поправка в закон вызвала споры среди депутатов. Часть членов комитета была уверена, что возвращать льготу не следует, так как в противном случае у населения уйдет понимание, что за все нужно платить. В итоге однако за законопроект проголосовало большинство депутатов.