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Депутаты Башкирии хотят сделать вход в музеи для студентов бесплатным// 08.09.2016
Законодательную инициативу планируется направить в Госдуму.
Фото: Наталья Кузнецова
Башкирские депутаты предлагают вернуть студентам право посещать музеи бесплатно. Они потеряли эту льготу три года назад, после принятия соответствующих поправок в федеральный закон. Однако местные депутаты решили, что эту норму нужно вернуть. Законопроект рассмотрен сегодня на заседании комитета по культуре Госсобрания-Курултая.
-Указанная норма является очередной попыткой сэкономить на образовании и возложить траты на культурное воспитание молодежи на плечи наших граждан, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Поправка в закон вызвала споры среди депутатов. Часть членов комитета была уверена, что возвращать льготу не следует, так как в противном случае у населения уйдет понимание, что за все нужно платить. В итоге однако за законопроект проголосовало большинство депутатов.
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