В Башкирии вокруг памятников культуры установят защитные зоны

Наталья КУЗНЕЦОВА

Законопроект с соответствующей поправкой внесен в региональный парламент.

Фото: Наталья Кузнецова

Вокруг памятников культуры планируется установить специальные защитные зоны. Законопроект, вводящий эту норму, сегодня был рассмотрен на заседании профильного комитета Госсобрания-Курултая.

Для памятников в границах населенного пункта защитная зона составит 100 метров, вне городов и сел - 200 метров. Для архитектурного ансамбля зона увеличивается до 150 и 250 метров соответственно.

- Пока мы вводим само понятие «защитная зона» и порядок установления его, дальнейшие вопросы будет прорабатывать министерство культуры, будут приняты подзаконные акты, - пояснила «Медиакорсети» председатель профильного комитета Госсобрания Эльвира Аиткулова. - Решение о введении защитной зоны будет приниматься органом власти, на балансе которого находится объект. У нас в республике большинство памятников культуры принадлежат республике.