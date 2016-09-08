|
8 сентября, четверг
|
СЕГО ДНЯ
В Башкирии вокруг памятников культуры установят защитные зоны// 08.09.2016
Законопроект с соответствующей поправкой внесен в региональный парламент.
Фото: Наталья Кузнецова
Вокруг памятников культуры планируется установить специальные защитные зоны. Законопроект, вводящий эту норму, сегодня был рассмотрен на заседании профильного комитета Госсобрания-Курултая.
Для памятников в границах населенного пункта защитная зона составит 100 метров, вне городов и сел - 200 метров. Для архитектурного ансамбля зона увеличивается до 150 и 250 метров соответственно.
- Пока мы вводим само понятие «защитная зона» и порядок установления его, дальнейшие вопросы будет прорабатывать министерство культуры, будут приняты подзаконные акты, - пояснила «Медиакорсети» председатель профильного комитета Госсобрания Эльвира Аиткулова. - Решение о введении защитной зоны будет приниматься органом власти, на балансе которого находится объект. У нас в республике большинство памятников культуры принадлежат республике.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
08.09.2016 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии стали меньше выделять денег на книги для библиотек
08.09.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии решили сократить расходы на экологию почти в два раза
08.09.2016 // ПЕРСОНА
Рустэм Хамитов в 2001 году о Башкирии: «Есть в России маленький Китай»
08.09.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии открыли «горячую линию» для жалоб на поборы в школах
08.09.2016 // ХРОНОГРАФ
В Башкирии пожилой инвалид получил лекарства с помощью прокуроратуры
08.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Почему в Башкирии была закрыта программа «Свой дом»
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте