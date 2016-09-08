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В Башкирии стали меньше выделять денег на книги для библиотек// 08.09.2016
Бюджетное финансирование в последние годы сократилось на четверть.
Фото: Наталья Кузнецова
Башкирским библиотекам не выделяется достаточно средств на пополнение книжного фонда. Об этом заявила сегодня министр культуры республики Амина Шафикова на выездном заседании профильного комитета Госсобрания-Курултая, которое состоялось в национальной библиотеке им. Заки Валиди.
- Если в 2013 году на комплектование библиотек из регионального бюджета выделялось 72,5 миллиона рублей, то в 2015 - 54,5 миллиона, - сообщила Амина Шафикова. - Те объемы финансирования, которые сейчас есть, недостаточны для постоянного обновления фонда. При этом надо отметить, что в целом на культуру у нас финансирование выросло. Три года назад было 900 рублей на человека, а сейчас 1 600.
Услугами библиотек, по словам министра, сегодня пользуется 48 процентов населения. Кроме того, существует кадровая проблема. Огромная нехватка молодых специалистов: они составляют лишь 11 процентов от общего числа работников. Минкультуры даже заключило договор с Башгоспедуниверситетом, который по госзаказу готовит ежегодно несколько десятков специалистов. В ведомстве считают, что сохранять библиотеки нужно обязательно.
- Современные источники информации не могут заменить книги, поэтому библиотеки по-прежнему востребованы, особенно в сельской местности, - резюмировала Шафикова.
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