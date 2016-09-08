8 сентября, четверг
СЕГО ДНЯ

В Башкирии стали меньше выделять денег на книги для библиотек

Наталья КУЗНЕЦОВА // 08.09.2016
Бюджетное финансирование в последние годы сократилось на четверть.

Фото: Наталья Кузнецова

Башкирским библиотекам не выделяется достаточно средств на пополнение книжного фонда. Об этом заявила сегодня министр культуры республики Амина Шафикова на выездном заседании профильного комитета Госсобрания-Курултая, которое состоялось в национальной библиотеке им. Заки Валиди.

- Если в 2013 году на комплектование библиотек из регионального бюджета выделялось 72,5 миллиона рублей, то в 2015 - 54,5 миллиона, - сообщила Амина Шафикова. - Те объемы финансирования, которые сейчас есть, недостаточны для постоянного обновления фонда. При этом надо отметить, что в целом на культуру у нас финансирование выросло. Три года назад было 900 рублей на человека, а сейчас 1 600.

Услугами библиотек, по словам министра, сегодня пользуется 48 процентов населения. Кроме того, существует кадровая проблема. Огромная нехватка молодых специалистов: они составляют лишь 11 процентов от общего числа работников. Минкультуры даже заключило договор с Башгоспедуниверситетом, который по госзаказу готовит ежегодно несколько десятков специалистов. В ведомстве считают, что сохранять библиотеки нужно обязательно.

- Современные источники информации не могут заменить книги, поэтому библиотеки по-прежнему востребованы, особенно в сельской местности, - резюмировала Шафикова.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СЕГО ДНЯ

08.09.2016
Депутаты Башкирии хотят сделать вход в музеи для студентов бесплатным
Законодательную инициативу планируется направить в Госдуму.

08.09.2016
В Башкирии вокруг памятников культуры установят защитные зоны
Законопроект с соответствующей поправкой внесен в региональный парламент.

08.09.2016
Дочку «Башнефти» снова оштрафовали за загрязнение почвы
Предприятию придется заплатить 180 тысяч рублей.

08.09.2016
В Уфе откроют исторический парк «Моя Россия. Моя история»
На эти цели будет потрачено 100 миллионов рублей.

07.09.2016
Представители партий рассказали в теледебатах на БСТ про пенсии
Представители партий «Родина», «Гражданская платформа» и «Патриоты России» выступили в теледебатах.

06.09.2016
В «Уфаводоканале» назвали причины запаха от очистных сооружений
В МУПе подчеркивают, что не нарушают санитарные нормы

06.09.2016
Уфимцы вышли на Тропу здоровья
Сегодня, 6 сентября, в Уфе состоялось открытие Тропы здоровья под названием "Уфимские липы".

06.09.2016
Общественники раскритиковали работу минэкологии Башкирии
Сегодня в Уфе собрались активисты-экологи.

06.09.2016
Уфимские спасатели ищут хозяев львенка, которого сегодня поймали в городе
В настоящее время животное находится в парке Лесоводов.

06.09.2016
Первый замглавы администрации Уфы пояснил, когда включат отопление
Тепло в в дома будут давать в строгом соответствии с регламентом.

06.09.2016
Салават Хусаинов: Отключать горячую воду должны не больше, чем на две недели
В случае нарушений собственник вправе потребовать перерасчет, заявил первый замглавы администрации Уфы.

06.09.2016
В Уфе десять процентов собственников квартир живут за счет соседей
Часть собственников не платит за «коммуналку» по два-три года.

06.09.2016
Суд закрыл уфимский ресторан после массового отравления посетителей
Советский районный суд города Уфы на тридцать суток закрыл ресторан Alpenhof, в котором отравились более 30 человек.

06.09.2016
В Башкирии готовятся увеличить производство рыбы в три раза
Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Юрий Лысов.

05.09.2016
Организаторы Уфимского марафона рассказали о призовых
И объяснили, почему призовой фонд меньше, чем в других городах.

05.09.2016
Уфа не появится на новой денежной купюре
Отобраны 10 финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот.

05.09.2016
В Башкирии мать пыталась задушить свою двухлетнюю дочь
Известно, что женщина нападала и на своего четырехлетнего сына.

05.09.2016
Глава Альшеевского района Башкирии: Соболезную родным погибшей девочки
Дамир Мустафин заверил, что меры безопасности на месте смертельного ДТП вскоре будут приняты.

04.09.2016
Интернет-мошенники из Москвы обманули жителя Уфы на 17 тысяч рублей
Молодой человек хотел купить себе оригинальный гаджет.

5-Я КОЛОНКА

Вопрос дня

Как вы считаете, влияет ли на результаты выборов пресловутый административный ресурс?

Нет, не влияет
Сейчас не влияет так сильно, как раньше
Влияет: результат выборов определяется в администрации городов и районов
Влияет в какой-то степени, но главное - что решит избиратель
Не знаю - не хожу на выборы
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"