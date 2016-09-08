Дочку «Башнефти» снова оштрафовали за загрязнение почвы

Ольга КОРЗИК

Предприятию придется заплатить 180 тысяч рублей.

Верховный суд Башкирии оставил в силе решение Ленинского районного суда Уфы, который взыскал с дочки «Башнефти» - ООО «Башнефть-Добыча» ущерб от розлива нефтепродуктов, следует из сообщения прокуратуры республики. Тогда с требованием обязать компанию возместить причиненный природе ущерб в размере 180 тыс руб в суд обратилась природоохранная прокуратура.

Нарушения законодательства были обнаружены в ходе прокурорской проверки. В апреле этого года в городе Октябрьский на участке водопровода «Башнефть-Добыча» отказало оборудование, из-за этого на землю вылилась техническая вода с примесями вредных веществ. Около 60 кв м почвы оказались загрязнены загрязнены нефтепродуктами и хлоридами.

Компания не согласилась с этим решением и попыталась оспорить его в Верховном суде. Однако ВС не согласился с доводами дочки «Башнефти».

Напомним, что ранее собщалось, что "Башнефть-Добыча" оштрафована на 20 тыс руб. за разлив технической жидкости и нефтепродуктов на сельскохозяйственные земли в Калтасинском и Стерлитамакском районах Башкирии.