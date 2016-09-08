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В Уфе откроют исторический парк «Моя Россия. Моя история»// 08.09.2016
На эти цели будет потрачено 100 миллионов рублей.
Фото: Наталья Кузнецова
В уфимском выставочном комплексе ВДНХ-Экспо, откроют исторический парк «Моя Россия. Моя история». Об этом сегодня сообщила на заседании профильного комитета в Госсобрании-Курултае замминистра финансов Наталья Калугина
Проект будет профинансирован за счет культурно-образовательного центра «Арт Уфа». Некоммерческая организация, действующая на базе выставочной компании «Башкортостан» (контрольный пакет акций принадлежит правительству республики - прим. ред.) внесет добровольный имущественный взнос в размере 100 миллионов рублей.
- Аналогичный парк в прошлом году был открыт на территории ВДНХ в Москве, - пояснила Наталья Калугина. - После этого было решение открыть аналогичные экспозиции более чем в 20-ти городах и регионах страны. В связи с внесением добровольного имущественного взноса прошу принять изменения в бюджет республики.
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