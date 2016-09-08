В Уфе откроют исторический парк «Моя Россия. Моя история»

Наталья КУЗНЕЦОВА

На эти цели будет потрачено 100 миллионов рублей.

Фото: Наталья Кузнецова

В уфимском выставочном комплексе ВДНХ-Экспо, откроют исторический парк «Моя Россия. Моя история». Об этом сегодня сообщила на заседании профильного комитета в Госсобрании-Курултае замминистра финансов Наталья Калугина

Проект будет профинансирован за счет культурно-образовательного центра «Арт Уфа». Некоммерческая организация, действующая на базе выставочной компании «Башкортостан» (контрольный пакет акций принадлежит правительству республики - прим. ред.) внесет добровольный имущественный взнос в размере 100 миллионов рублей.

- Аналогичный парк в прошлом году был открыт на территории ВДНХ в Москве, - пояснила Наталья Калугина. - После этого было решение открыть аналогичные экспозиции более чем в 20-ти городах и регионах страны. В связи с внесением добровольного имущественного взноса прошу принять изменения в бюджет республики.