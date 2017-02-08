|
9 февраля, четверг
|
СЕГО ДНЯ
Решением проблем уфимского лимонария занялись федеральные власти// 08.02.2017
Главный федеральный инспектор по Башкирии Михаил Закомалдин взял ситуацию под личный контроль.
Фото: пресс-службы ГФИ по РБ
Сегодня, 8 февраля, главный федеральный инспектор по Башкирии Михаил Закомалдин посетил Уфимский лимонарий, сообщает его пресс-служба. Директор биологического комплекса Фарида Садыкова рассказала Михаилу Закомалдину о том, что уфимский лимонарий - самый крупный в России. Это уникальный центр, имеющий 25-летнюю историю, где изучают технологии выращивания, получения урожая и выведения новых сортов цитрусовых. По словам сотрудников хозяйства, лимонарий не может получить статус особо охраняемой природной территории регионального значения. Возникла спорная ситуация - кому принадлежит земля, прилегающая к биологическому центру. По сведениям Государственного лесного реестра, участок лимонария отнесен к землям лесного фонда федеральной собственности, а по данным Государственного кадастра недвижимости — к землям населенных пунктов. На эти гектары, где ученые выращивают редкие растения, теперь претендуют городские застройщики.
После посещения теплиц, Михаил Закомалдин провел совещание по вопросу решения статуса территории биологического комплекса и жилой застройки смежного с ним участка. В заседании также приняли участие министр лесного хозяйства Динир Ахмедьянов, глава администрации г. Уфы Ирек Ялалов, директор лимонария и руководство группы компаний «СУ-10». Главный федеральный инспектор выслушал предложения сторон о развитии ситуации и взял ее под личный контроль.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
09.02.2017 // ПЕРСОНА
В министерстве культуры Башкирии новые кадровые назначения
09.02.2017 // ПУЛЬС
Консультационный центр «Рошфор»: Геополитика определит фон на финансовых рынках
09.02.2017 // КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии ожидаются 40 градусные морозы
09.02.2017 // ПЕРСОНА
Вопрос о лишении научной степени главы избиркома Башкирии решится в марте
09.02.2017 // ХРОНОГРАФ
В Башкирии разрешили браки с 15 лет
09.02.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии завели уголовное дело на депутата за пьяную езду
09.02.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Фигурки популярного конструктора оживают в «Лего фильм: Бэтмен».
09.02.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Жители Уфы обратились в Минстрой России с жалобой на местных чиновников
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте