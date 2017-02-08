Решением проблем уфимского лимонария занялись федеральные власти

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Главный федеральный инспектор по Башкирии Михаил Закомалдин взял ситуацию под личный контроль.

Фото: пресс-службы ГФИ по РБ

Сегодня, 8 февраля, главный федеральный инспектор по Башкирии Михаил Закомалдин посетил Уфимский лимонарий, сообщает его пресс-служба. Директор биологического комплекса Фарида Садыкова рассказала Михаилу Закомалдину о том, что уфимский лимонарий - самый крупный в России. Это уникальный центр, имеющий 25-летнюю историю, где изучают технологии выращивания, получения урожая и выведения новых сортов цитрусовых. По словам сотрудников хозяйства, лимонарий не может получить статус особо охраняемой природной территории регионального значения. Возникла спорная ситуация - кому принадлежит земля, прилегающая к биологическому центру. По сведениям Государственного лесного реестра, участок лимонария отнесен к землям лесного фонда федеральной собственности, а по данным Государственного кадастра недвижимости — к землям населенных пунктов. На эти гектары, где ученые выращивают редкие растения, теперь претендуют городские застройщики.

После посещения теплиц, Михаил Закомалдин провел совещание по вопросу решения статуса территории биологического комплекса и жилой застройки смежного с ним участка. В заседании также приняли участие министр лесного хозяйства Динир Ахмедьянов, глава администрации г. Уфы Ирек Ялалов, директор лимонария и руководство группы компаний «СУ-10». Главный федеральный инспектор выслушал предложения сторон о развитии ситуации и взял ее под личный контроль.