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Депутаты сделали бесплатную приватизацию жилья бессрочной для всех// 08.02.2017
Закон об этом принят во втором чтении
Сегодня в Госдуме во втором чтении были приняты поправки, которые от комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству представил депутат Госдумы из Башкирии Павел Качкаев.
- Принято решение сделать приватизацию бессрочной для всех категорий граждан, - сказал Павел Качкаев.
Ранее депутаты вносили предложения о том, чтобы бесплатная приватизация жилых помещений, срок которой истекал 1 марта 2017 года, была продлена для некоторых категорий граждан, в том числе для жителей Севастополя и Крыма. Но позже пришли к решению, сделать бесплатную приватизацию бессрочной для всех.
- Норма носит консенсусный характер, - заметил Вячеслав Володин. Предложения о том, чтобы сделать бесплатную приватизацию бессрочной в отношении всех категорий граждан, звучали ранее от представителей разных фракций. Принятое решение свидетельствует о повышении политической культуры, подчеркнул председатель Госдумы.
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