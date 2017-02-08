Депутаты сделали бесплатную приватизацию жилья бессрочной для всех

Разиф АБДУЛЛИН

Закон об этом принят во втором чтении

Сегодня в Госдуме во втором чтении были приняты поправки, которые от комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству представил депутат Госдумы из Башкирии Павел Качкаев.

- Принято решение сделать приватизацию бессрочной для всех категорий граждан, - сказал Павел Качкаев.

Ранее депутаты вносили предложения о том, чтобы бесплатная приватизация жилых помещений, срок которой истекал 1 марта 2017 года, была продлена для некоторых категорий граждан, в том числе для жителей Севастополя и Крыма. Но позже пришли к решению, сделать бесплатную приватизацию бессрочной для всех.

- Норма носит консенсусный характер, - заметил Вячеслав Володин. Предложения о том, чтобы сделать бесплатную приватизацию бессрочной в отношении всех категорий граждан, звучали ранее от представителей разных фракций. Принятое решение свидетельствует о повышении политической культуры, подчеркнул председатель Госдумы.