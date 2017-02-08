Разиф АБДУЛЛИН

Медиакорсеть получила разъяснения, откуда появилось письмо о запрете подарков.

Фото: Кристина Дейнеко

Подарки учителям: что можно и что нельзя

Медиакорсеть получила разъяснения, какие подарки можно дарить.

В конце января Медиакорсети стало известно, что в ряде школ и детских садов Башкирии сотрудникам дают на ознакомление документ на бланке администрации главы Башкирии, который озаглавлен так: «О запрете дарить и получать подарки». Адресован он руководителям госорганов и главам администраций городов и районов Башкирии. Документ, оказавшийся в распоряжении редакции, якобы исходит от руководителя администрации главы Республики Башкортостан Владимира Нагорного, но его подписи на документе нет.

В этом письме руководителям предписывается провести разъяснительную работу среди своих подчиненных с тем, чтобы предостеречь их от действий, которые «могут вызвать сомнение в добросовестном исполнении ими должностных обязанностей и быть истолкованы окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения».

По данным Медиакорсети, письмо распространялось в ряде уфимских школ и детсадов. Учителям, например, почти ничего не объясняли и те подписывались под документом, что ознакомились с ним. Кому-то на словах объясняли, что теперь нельзя получать подарки от родителей. И это разумеется вызвало вопросы: что можно, а что нельзя дарить или получать в качестве подарков.

В министерстве образования Башкирии на редакционный запрос ответили, что министерство «не уполномочено давать разъяснения документов администрации Главы Республики Башкортостан». Там подтвердили, что данное письмо было адресовано руководителям госорганов республики и главам администраций городов и районов «в соответствии с ФЗ от 25.12.2008 №273 «О противодействии коррупции» и письмом министерства труда и соцзащиты РФ от 02.12.2015 № 18-0/10/В-8969.

В администрации Главы Башкирии на редакционный запрос подтвердили, что руководитель администрации Главы РБ Владимир Нагорный направил письмо «О запрете дарить и получать подарки» руководителям госорганов и главам администраций муниципальных районов и городских округов. В письме разъясняются положения действующего законодательства.

- Нарушение данных запретов (дарить и получать подарки – прим.) создает условия для возникновения конфликта интересов, мерой реагирования на который законодательством предусмотрено дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения с занимаемой должности в связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок расценивается как взятка – влечёт привлечение к уголовной ответственности, - сообщили в ответе на редакционный запрос.

- Дополнительно разъясняем, что в соответствии с пунктом 1 статьи 575 Гражданского кодекса РФ не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей, работникам образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, супругами и родственниками этих граждан, - сообщили в пресс-службе Главы РБ.

Таким образом, получается, дарить подарки недорогие (стоимостью до 3 000 рублей) – можно. Такой вывод можно сделать – если опираться на приведенное положение из Гражданского кодекса.

Новость о письме получила большой резонанс. Мы спросили пользователей соцсети Вконтакте, как они отнеслись к запрету дарить подарки учителям. И вот небольшой фрагмент обсуждения:

- Вспоминаю 90 годы, итак денег не было у родителей, а в школе постоянно были поборы на подарки, мама ревела, после каждого собрания. Отменить эти подарки ко всем чертям, не каждая семья это может позволить, а им «вынь да дай».

- Подарок подарку рознь...он должен быть от души, а не какой класс переплюнет по стоимости подарка...

- Конечно, правильно. А то открыто начинают просить сертификаты на ювелирные изделия.

- Я считаю, что если человек хочет добровольно выразить благодарность учителю или врачу, это его право и это не тоже самое, что благодарность гаишнику или чиновнику.

- Так в России коррупция пропадёт совсем, если со школьной скамьи перестанут взятку давать. Как Вы думаете.?

- А почему за честно выполненную работу надо нести подарок? За свою работу и учителя, и врачи получают зарплату . Когда они решали, кем быть в этой жизни, уже тогда знали, что зарплаты там не министерские. Или наоборот, изначально рассчитывали на мзду и подарки?

- Кстати, это фундамент Коррупции.

- Мне же на работе никто не тащит цветы и подарки. Почему я должен кому-то на работу нести цветы и подарки?

- Если уж захочешь отблагодарить учителя, можно найти много способов, чтоб никто об этом и не узнал! Было б желание.

- Я считаю, что в школу и в садик - это принудительно. И если не принести, то на тебя осудительно будут смотреть.

- Это уже менталитет толпы. Если для вас большее значение имеет, как будут на вас смотреть, чем деньги, то платите за свой комплекс.

- Наконец-то все эти «мучителя» перестанут наглеть. Ой, как я рад. Наглые люди стали, в университетах так вообще ничего не сдашь, если не подаришь ценный презент.