Уфимцы споют песни «The Beatles»

Злата ЗУКОВИЧ

Концерт состоится уже сегодня.

Сегодня, 8 февраля, в 20:00 в ресторане Music Hall (Кирова, 27) прозвучит музыка легендарной «ливерпульской четверки», сообщает Ufa-Room. Джазовый ансамбль Олега Киреева «Орлан», основанный еще в 1986 году, исполнит самые известные хиты «The Beatles».

В концерте примут участие медийные персонажи Уфы и талантливые музыканты – Шамиль Валеев, Зарина Гайсина, Шамиль Аминов, вокалистка «Feel Good» и «Septem Voices» Евгения Радченко и многие другие.