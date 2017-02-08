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9 февраля, четверг
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Уфимцы споют песни «The Beatles»// 08.02.2017
Концерт состоится уже сегодня.
Сегодня, 8 февраля, в 20:00 в ресторане Music Hall (Кирова, 27) прозвучит музыка легендарной «ливерпульской четверки», сообщает Ufa-Room. Джазовый ансамбль Олега Киреева «Орлан», основанный еще в 1986 году, исполнит самые известные хиты «The Beatles».
В концерте примут участие медийные персонажи Уфы и талантливые музыканты – Шамиль Валеев, Зарина Гайсина, Шамиль Аминов, вокалистка «Feel Good» и «Septem Voices» Евгения Радченко и многие другие.
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