Андрей Иванюта: Любой детский транспорт должна сопровождать ГИБДД

Наталья КУЗНЕЦОВА

Глава Минспортмолодёжи считает неправильной практику, когда эскорт дают колоннам от трех автобусов

В Башкирии необходимо сделать так, чтобы любой детский транспорт сопровождали сотрудники ГИБДД. Об этом заявил сегодня министр молодежной политики и спорта Башкирии Андрей Иванюта на заседании профильного комитета Госсобрания-Курултая РБ. Тема безопасности перевозок была поднята в связи с недавним трагическим ДТП на трассе "Тюмень-Ханты-Мансийск", унесшим жизнь 12 человек, 11 из которых - дети.

По словам министра, у спортшкол Башкирии своего транспорта нет, поэтому они вынуждены использовать автобусы по договоренности с министерством образования.

- Там, где эта договоренность есть, транспорт съездить на соревнования дают, — пояснил министр. – Сопровождение сотрудников ГИБДД сегодня предусмотрено только для трех автобусов с детьми. Надо добиться, чтобы оно давалось на любой детский транспорт.

Иванюта также подчеркнул, что маршруты с детьми двигаются только в дневное время суток.