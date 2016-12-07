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Социально ориентированные НКО получат приоритет в финансировании// 07.12.2016
Депутаты Госсобрания в декабре рассмотрят законопроект в первом чтении
Фото: Наталья Кузнецова
В региональный парламент в первом чтении внесен законопроект о поддержке социально ориентированных НКО. Сегодня он был рассмотрен на заседании профильного комитета Госсобрания-Курултая. Законопроектом устанавливает специальный статус некоммерческих организаций, деятельность которых имеет общественную важность. При распределении субсидий и грантов именно они будут получать деньги первыми.
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