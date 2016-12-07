В Уфе на улицах городах работает около 300 снегоуборочных машин

Наталья КУЗНЕЦОВА

Из-за непогоды состав сил и средств городских служб значительно усилен.

Фото: ufacity.info

В связи с обильным снегопадом и метелью городские власти усилили работу по уборке города. По данным пресс-службы администрации города, в эти дни на улицах работает около 300 единиц техники и порядка двух тысч коммунальных работников. Больше всего они работают ночью.

— Снег с основных магистралей города вывозится на снежные полигоны, расположенные в каждом районе города, а также снегосплавный пункт на ул. Трамвайной, – уточнили в пресс-службе мэрии. – Мосты, путепроводы, развязки, спуски и подъемы городских дорог расчищаются от снега и обильно обрабатываются противогололедными материалами.