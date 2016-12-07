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В Уфе на улицах городах работает около 300 снегоуборочных машин// 07.12.2016
Из-за непогоды состав сил и средств городских служб значительно усилен.
Фото: ufacity.info
В связи с обильным снегопадом и метелью городские власти усилили работу по уборке города. По данным пресс-службы администрации города, в эти дни на улицах работает около 300 единиц техники и порядка двух тысч коммунальных работников. Больше всего они работают ночью.
— Снег с основных магистралей города вывозится на снежные полигоны, расположенные в каждом районе города, а также снегосплавный пункт на ул. Трамвайной, – уточнили в пресс-службе мэрии. – Мосты, путепроводы, развязки, спуски и подъемы городских дорог расчищаются от снега и обильно обрабатываются противогололедными материалами.
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