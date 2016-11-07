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Прокуратура Башкирии проверит сообщение СМИ о школьниках с топорами// 07.11.2016
В Бурзянском районе ученики отправляются в школу через лес пешком.
Фото: Youtube.com
Прокуратура Бурзянского района по поручению прокуратуры республики проводит проверку по сообщению в СМИ о школьниках, вынужденных через лес ходить на учебу в отдаленное село, сообщается на официальном сайте прокуратуры Башкирии.
Как сообщалось в СМИ, в том числе нашим информагентством, в Бурзянском районе в школе в деревне Верхний Нугуш (Ямаш) были закрыты средние и старшие классы. В результате пятеро учащихся 5-11 классов были переведены в учебное заведение в деревне Галиакберово. Очевидцы разместили в соцсетях видео, на котором видно, как школьники идут в школу через лес, а для безопасности берут с собой топор. Идти до школы над примерно10 километров.
- Прокурор Бурзянского района проверит исполнение законодательства об образовании и законность обучения детей в соседней школе – сообщили в прокуратуре. - Кроме того, в ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления по организации надлежащей и безопасной перевозки подростков к месту учебы и обратно.
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