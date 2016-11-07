В Башкирии утверждена эмблема Года экологии

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Базовой графической фигурой является шестигранник, символизирующий пчеловодство

В Башкирии утвердили эмблему Года экологии и особо охраняемых природных территорий, под знаком которого пройдет 2017 год. Эмблема выполнена в цветах национального флага республики, - сообщает пресс-служба министерства природопользования и экологии. Базовой графической фигурой является шестигранник, символизирующий пчеловодство как национальный промысел, которым занимаются исключительно в экологически чистых районах, в том числе на особо охраняемых природных территориях. Главным смыслообразующим символом является графическая фигура-элемент башкирского национального орнамента, одновременно символизирующая росток, птицу и человека. Таким образом, раскрыта взаимосвязь всего живого в Природе, значимость экологии как науки.

Конкурсная комиссия выбрала также слоган Года экологии. Он звучит как: «Чиста. Беззащитна. В твоих руках…» Автором эмблемы и слогана является дизайнер-оформитель Александр Курлянов.

- Тройственная структура слогана многозначна, имеет долю недосказанности, - сообщил автор работ по разработке слогана и эмблемы Александр Курлянов. – Этот психологический приём мотивирует людей задуматься о роли каждого из нас в сохранении природы.



В общей сложности на конкурс по разработке логотипа и эмблемы Года экологии поступило около 50 работ. Их авторами стали школьники, студенты, профессиональные дизайнеры.