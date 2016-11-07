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В Башкирии утверждена эмблема Года экологии// 07.11.2016
Базовой графической фигурой является шестигранник, символизирующий пчеловодство
В Башкирии утвердили эмблему Года экологии и особо охраняемых природных территорий, под знаком которого пройдет 2017 год. Эмблема выполнена в цветах национального флага республики, - сообщает пресс-служба министерства природопользования и экологии. Базовой графической фигурой является шестигранник, символизирующий пчеловодство как национальный промысел, которым занимаются исключительно в экологически чистых районах, в том числе на особо охраняемых природных территориях. Главным смыслообразующим символом является графическая фигура-элемент башкирского национального орнамента, одновременно символизирующая росток, птицу и человека. Таким образом, раскрыта взаимосвязь всего живого в Природе, значимость экологии как науки.
Конкурсная комиссия выбрала также слоган Года экологии. Он звучит как: «Чиста. Беззащитна. В твоих руках…» Автором эмблемы и слогана является дизайнер-оформитель Александр Курлянов.
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