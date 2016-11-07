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Песков: В Кремле тоже против жестокого обращения с животными// 07.11.2016
Пресс-секретарь президента России уточнил позицию Владимира Путина по актуальной теме.
Президент России Владимир Путин абсолютно солидарен с теми, кто выступает против жестокого обращения с животными, законодательная инициатива, направленная на ужесточение наказания, имеет право на существование, однако вопрос усиления ответственности за нарушения в этой области должен решаться экспертами и законодательными органами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Напомним, в Уфе у ДК «Химик» 6 ноября прошел митинг против жестокого обращения с животными, поводом для которого стал инцидент с издевательствами девушек над животными в Хабаровском крае.
Одним из требований участников митинга стало ужесточение наказания по статье 245 УК РФ.
- Президент, безусловно, считает, что такая законодательная инициатива имела бы право на существование, это скорее связано с позицией, которую занимают защитники прав животных - те, кто противостоит актам живодерства. Президент разделяет неприятие актов жестокости в отношении животных, он абсолютно солидарен с теми, кто выступает против, - сказал Песков журналистам.
- Что касается поправок в законодательство, то это скорее вопрос для экспертов в соответствующей области и для наших законодателей, - добавил он.
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