Песков: В Кремле тоже против жестокого обращения с животными

Разиф АБДУЛЛИН

Пресс-секретарь президента России уточнил позицию Владимира Путина по актуальной теме.

Президент России Владимир Путин абсолютно солидарен с теми, кто выступает против жестокого обращения с животными, законодательная инициатива, направленная на ужесточение наказания, имеет право на существование, однако вопрос усиления ответственности за нарушения в этой области должен решаться экспертами и законодательными органами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Напомним, в Уфе у ДК «Химик» 6 ноября прошел митинг против жестокого обращения с животными, поводом для которого стал инцидент с издевательствами девушек над животными в Хабаровском крае.

Одним из требований участников митинга стало ужесточение наказания по статье 245 УК РФ.

- Президент, безусловно, считает, что такая законодательная инициатива имела бы право на существование, это скорее связано с позицией, которую занимают защитники прав животных - те, кто противостоит актам живодерства. Президент разделяет неприятие актов жестокости в отношении животных, он абсолютно солидарен с теми, кто выступает против, - сказал Песков журналистам.

- Что касается поправок в законодательство, то это скорее вопрос для экспертов в соответствующей области и для наших законодателей, - добавил он.