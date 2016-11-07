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Жители Уфы обратились к прокурору из-за теплосчетчика

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 07.11.2016
Они считают, что он установлен без учета их мнения.

Фото: Кристина Дейнеко

Жители уфимского дома по улице Правды 31/2 обратились к прокурору Башкирии с обращением, в котором они заявляют, что в этом доме управляющая компания незаконно установила теплосчетчик.

- УЖХ Демского района под руководством Гарипова Р.Х. не проводили собрание собственников помещений в нашем доме по установке теплосчетчика (как прописано в законодательстве), - утверждают авторы обращения, -  более того протокол якобы проводившегося собрания Гарипов Р.Х. составил, также к нему прилагается и лист голосования с поддельными от нашего имени подписями(тем самым втройне нарушено законодательство).

Уфимцы обращают внимание на то, что управляющая компания не предоставила им право выбора компании по устройству теплосчетчиков (что является в законодательстве обязательным пунктом).

- Управляющая компания в лице Гарипова Р.Х. сама за нас выбрала компанию по установке теплосчетчика, и нас поставили перед фактом, что он стоит 100  тыс руб (при этом мы не видели даже смет, что тоже является обязательным пунктом в законодательстве), - отмечают горожане в своем обращении. - А в лизинг  будем платить 300 тыс руб, когда реальная стоимость теплосчетчика - 27 тыс руб, и почему мы должны платить в лизинг (почему Гарипов решает это за нас), ведь у нас полный дом пенсионеров, где они будут брать эти деньги?

Авторы обращения просят прокурора Башкирии разобраться в этой ситуации, вплоть до привлечения руководителя УЖХ Демского района Уфы к уголовной ответственности.
На момент написания материала в УЖХ Демского района Уфы для комментариев были недоступны.

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