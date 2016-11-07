|
7 ноября, понедельник
|
СЕГО ДНЯ
Жители Уфы обратились к прокурору из-за теплосчетчика// 07.11.2016
Они считают, что он установлен без учета их мнения.
Фото: Кристина Дейнеко
Жители уфимского дома по улице Правды 31/2 обратились к прокурору Башкирии с обращением, в котором они заявляют, что в этом доме управляющая компания незаконно установила теплосчетчик.
- УЖХ Демского района под руководством Гарипова Р.Х. не проводили собрание собственников помещений в нашем доме по установке теплосчетчика (как прописано в законодательстве), - утверждают авторы обращения, - более того протокол якобы проводившегося собрания Гарипов Р.Х. составил, также к нему прилагается и лист голосования с поддельными от нашего имени подписями(тем самым втройне нарушено законодательство).
Уфимцы обращают внимание на то, что управляющая компания не предоставила им право выбора компании по устройству теплосчетчиков (что является в законодательстве обязательным пунктом).
- Управляющая компания в лице Гарипова Р.Х. сама за нас выбрала компанию по установке теплосчетчика, и нас поставили перед фактом, что он стоит 100 тыс руб (при этом мы не видели даже смет, что тоже является обязательным пунктом в законодательстве), - отмечают горожане в своем обращении. - А в лизинг будем платить 300 тыс руб, когда реальная стоимость теплосчетчика - 27 тыс руб, и почему мы должны платить в лизинг (почему Гарипов решает это за нас), ведь у нас полный дом пенсионеров, где они будут брать эти деньги?
Авторы обращения просят прокурора Башкирии разобраться в этой ситуации, вплоть до привлечения руководителя УЖХ Демского района Уфы к уголовной ответственности.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
07.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
ЖК «Четыре сезона» стал победителем международного архитектурного фестиваля
07.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
99 лет Октябрю в Уфе: То ли митинг, то ли похороны
07.11.2016 // ПОЛЕЗНО
Правительство запретило госорганам требовать у россиян 85 типов справок
07.11.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Потерпевший от пыток полиции в Уфе получит триста тысяч рублей
07.11.2016 // СПОРТ
Тренер «Уфы» Виктор Ганчаренко может покинуть клуб, если его пригласит ЦСКА
07.11.2016 // ПУЛЬС
Белебей претендует на деньги Фонда развития моногородов
07.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Бурзянском районе Башкирии дети ходят в школу с топором
07.11.2016 // ХРОНОГРАФ
В Башкирии ожидается снег с дождем
5-Я КОЛОНКА
Профессор Вадим Гайдук узнал, что пассажирских перевозок в Башкирском речном пароходстве больше не будет.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте