В Башкирии благотворители помогли местным властям на 246 миллионов

Наталья КУЗНЕЦОВА

В основном деньги пошли на ликвидацию последствий стихийных бедствий.

В прошлом году благотворители направили в муниципалитеты республики 246 миллионов рублей. Такие данные озвучила сегодня на пресс-конференции заместитель министра труда и социальной политики Башкирии Ольга Кабанова.

- Как правило, это было оказание материальной помощи, связанной с теми или иными стихийными бедствиями, пожарами, которые имеют неприятную тенденцию к увеличению, - пояснила Кабанова. – Еще одно направление – это дорогостоящие операции, которые не всегда идут по линии минздрава. В последнее время кроме того стало уделяться большое внимание благоустройству различных зон отдыха.

Всего в республике на сегодня действуют 294 благотворительные организации. В городах и районах республики работают 48 фондов поддержки социального развития.