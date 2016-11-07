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В Башкирии благотворители помогли местным властям на 246 миллионов// 07.11.2016
В основном деньги пошли на ликвидацию последствий стихийных бедствий.
В прошлом году благотворители направили в муниципалитеты республики 246 миллионов рублей. Такие данные озвучила сегодня на пресс-конференции заместитель министра труда и социальной политики Башкирии Ольга Кабанова.
- Как правило, это было оказание материальной помощи, связанной с теми или иными стихийными бедствиями, пожарами, которые имеют неприятную тенденцию к увеличению, - пояснила Кабанова. – Еще одно направление – это дорогостоящие операции, которые не всегда идут по линии минздрава. В последнее время кроме того стало уделяться большое внимание благоустройству различных зон отдыха.
Всего в республике на сегодня действуют 294 благотворительные организации. В городах и районах республики работают 48 фондов поддержки социального развития.
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