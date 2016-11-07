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7 ноября, понедельник
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СЕГО ДНЯ
Новый мэр Стерлитамака выйдет в прямой эфир// 07.11.2016
Владимир Куликов сегодня ответит на вопросы горожан.
Жители Стерлитамака смогут сегодня, 7 ноября, задать свои вопросы новому главе администрации города Владимиру Куликову. На этот пост он был избран депутатами местного совета 1 ноября 2016 года.
Мэр Стерлитамака примет участие в прямом эфире программы STR-Live городского телеканал UTV. Начало эфира в 19 часов. Задать свои вопросы можно будет по телефону: 8 (3473) 306-306.
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