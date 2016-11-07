Новый мэр Стерлитамака выйдет в прямой эфир

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Владимир Куликов сегодня ответит на вопросы горожан.

Жители Стерлитамака смогут сегодня, 7 ноября, задать свои вопросы новому главе администрации города Владимиру Куликову. На этот пост он был избран депутатами местного совета 1 ноября 2016 года.

Мэр Стерлитамака примет участие в прямом эфире программы STR-Live городского телеканал UTV. Начало эфира в 19 часов. Задать свои вопросы можно будет по телефону: 8 (3473) 306-306.