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"Уфимкабель" переезжает в Демский район Уфы// 07.10.2016
Перенос производства займет около полугода.
Фото: pravitelstvorb.ru
Сегодня в Демском районе города открыт новый производственный комплекс завода «Уфимкабель», сообщает пресс-служба правительства республики.
По словам генерального директора Ильдара Гималетдинова, в ближайшее время начнется переезд завода на новую площадку. С учетом того, что производство продукции при этом останавливать не планируется, это займет около полугода, следует из сообщения.
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