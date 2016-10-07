"Уфимкабель" переезжает в Демский район Уфы

Наталья КУЗНЕЦОВА

Перенос производства займет около полугода.

Фото: pravitelstvorb.ru

Сегодня в Демском районе города открыт новый производственный комплекс завода «Уфимкабель», сообщает пресс-служба правительства республики.

По словам генерального директора Ильдара Гималетдинова, в ближайшее время начнется переезд завода на новую площадку. С учетом того, что производство продукции при этом останавливать не планируется, это займет около полугода, следует из сообщения.