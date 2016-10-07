|
7 октября, пятница
|
СЕГО ДНЯ
Тимашевский переезд в Уфе закроют// 07.10.2016
Перекрытие произойдет в ночь с 7 на 8 октября.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Тимашевский переезд закроют на ремонт. Произойдет это с 7 на 8 октября ночью, с 1:00 до 04:50, сообщили в админстрации города.
Движение транспорта в этот отрезок времени по Тимашевскому переезду будет невозможно. На переезде будут ремонтировать железнодорожные пути. Водителям, совершающим поездки по Бирскому тракту, стоит заранее выбрать другой маршрут.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
07.10.2016 // ПЕРСОНА
Ильгам Галин: «Фильтр выборов осуществляли через одноразовые телефоны»
07.10.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Юнир Кутлугужин: «Явка на селе не превышала 50 процентов»
07.10.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Следователи Оренбурга попросили помочь найти особо опасных преступников
07.10.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии похолодает и, возможно, выпадет снег
07.10.2016 // ХРОНОГРАФ
Репрессированным жителям Башкирии после смерти отказали в кредитах
07.10.2016 // ПУЛЬС
Максим Соколов: Тарифы системы «Платон» повысятся до плановых
06.10.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Как формируется цена на хлеб?
5-Я КОЛОНКА
Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассуждает о том, почему хоккей в регионе страдает.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте