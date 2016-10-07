7 октября, пятница
СЕГО ДНЯ

Тимашевский переезд в Уфе закроют

Кристина ДЕЙНЕКО // 07.10.2016
Перекрытие произойдет в ночь с 7 на 8 октября.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Тимашевский переезд закроют на ремонт. Произойдет это с 7 на 8 октября ночью, с 1:00 до 04:50, сообщили в админстрации города.

Движение транспорта в этот отрезок времени по Тимашевскому переезду будет невозможно. На переезде будут ремонтировать железнодорожные пути. Водителям, совершающим поездки по Бирскому тракту, стоит заранее выбрать другой маршрут.

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