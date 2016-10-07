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X5 Retail Group открыл четвертый «Перекресток» в Уфе// 07.10.2016
В других трех магазинах компания планирует провести реконструкцию.
Фото: Кристина Дейнеко
Сегодня, 7 октября, крупный федеральный ритейлер X5 Retail Group открыл в Уфе 4-ой супермаркет «Перекресток». Магазин разместился в здании Гостиного двора (Верхнеторговая площадь, 1).
В компании отмечают, что этот магазин полностью соответствует новой концепции, к реализации которой в компании приступили в июле прошлого года. Концепция предусматривает расширенное предложение продукции категории fresh и ultra fresh: овощи, фрукты, мясо, птица и рыба, а также кулинария собственного производства, хлеб и выпечка. На полках магазина будет представлена продукция местных производителей, она будет выделена словами «Произведено в Башкортостане».
В компании отмечают, что в 2017 году планируют провести реконструкцию в других трех магазинах.
Торговая сеть «Перекресток» включает в себя более 500 торговых объектов, расположенных в 121 городе и населенном пункте России.
X5 Retail Group – российская продуктовая розничная компания. Управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», магазинами «Экспресс-Ритейл» под различными брендами.
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