7 октября, пятница
СЕГО ДНЯ

В Башкирии восемь ученых наградили за научные открытия

Наталья КУЗНЕЦОВА // 07.10.2016
Размер премий варьируется от 30 до 150 тысяч рублей.

Фото: Наталья Кузнецова

В правительстве республики сегодня прошла церемония вручения госнаград восьми ученым. Три научные группы получили по 150 тысяч рублей каждая. В зависимости от числа участников коллективов каждый сотрудник получит от 30 до 150 тысяч рублей.

Максимальная премия в размере 150 тысяч рублей досталась кандидату социологических наук Института социальных экономических исследований Айбулату Каримову. Высокой оценки получил цикл его работ «Бедность работающего населения  как социально-экономический феномен».

По 75 тысяч рублей на двоих получат  научные сотрудники БашГУ Дарья Прокофьева и Альфия Хаматьянова. Они провели научное исследование о новой тест-системе выявления риска развития рака яичников и желудка.

Меньше всего получат сотрудники УГАТУ. В составе их коллектива – пять человек, поэтому на каждого придется по 30 тысяч. Они получат их за цикл научных статей, патентов и экспериментальных макетов для повышения энерговооруженности самолетов.

 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СЕГО ДНЯ

07.10.2016
В Уфе выставлен на торги участок для строительства бассейна
Бассейн в Сипайлово должны построить в течение семи лет.

07.10.2016
В Уфе открыли Затонский мост
В церемонии принял участие министр транспорта России Максим Соколов

06.10.2016
Рустэм Хамитов: Мы сформировали перечень 100 объектов
К столетнему юбилею Башкирии будут построены школы, больницы, ФОКи, дороги и мосты

06.10.2016
Глава Башкирии в преддверии Дня республики вручил госнаграды
Среди награжденных и наши коллеги.

06.10.2016
Правительство России утвердило схему теплоснабжения Уфы до 2031 года
Приказ об подписан в министерстве энергетики России.

06.10.2016
В Уфе рассказали, как будет работать башкирский Дед Мороз
Он будет приезжать сразу в пять разных мест региона.

06.10.2016
В Уфе из-за пробки люди пешком пошли по мосту
Сегодня горожане, не выдержав ожидания, добирались на работу пешком.

06.10.2016
В Уфе можно анонимно сдать тест на ВИЧ-инфекцию
Акция продлится до конца следующей недели.

06.10.2016
В Уфе сегодня до вечера будет перекрыто движение в центре города
Это связано с проведением праздника, посвященного Дню республики.

06.10.2016
Инспектора в «штатском» пришли за водителями автобусов
ГИБДД Башкирии начало практиковать скрытое наблюдение за водителями автобусов.

05.10.2016
Военком Башкирии: Военный билет нельзя купить
Организации, продающие военный билет занимаются сомнительным бизнесом.

05.10.2016
Вячеслав Володин избран председателем Госдумы России
За его кандидатуру проголосовало 404 депутата.

05.10.2016
Рустэм Хамитов сдал позиции в медиарейтинге глав субъектов ПФО
За месяц глава Башкирии потерял три позиции.

05.10.2016
12 школ Башкирии вошли в число лучших в стране
Опубликован ТОП-500 общеобразовательных организаций России.

05.10.2016
Президент России назначил Кириенко вместо Володина
Указ вступил в силу сегодня.

05.10.2016
В Башкирии билеты на электрички будут продавать через приложение
Новая услуга предназначена для покупки электронных билетов.

05.10.2016
Военком Башкирии принес соболезнования родителям погибшего солдата
Игорь Харченко заявил, что расследование по факту смерти Вильдана Абдульманова продолжается.

05.10.2016
В минэкономразвития Башкирии объяснили, почему сократят койки в больницах
В ведомстве утверждают, что делают ставку на профилактику заболеваний.

06.10.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Как формируется цена на хлеб?


5-Я КОЛОНКА

Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассуждает о том, почему хоккей в регионе страдает.
Datsun
Honda
Renault
Lada
Nissan
Suzuki
VolksWagen
Другой вариант
Нет автомобиля
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"