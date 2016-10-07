|
7 октября, пятница
|
СЕГО ДНЯ
В Башкирии восемь ученых наградили за научные открытия// 07.10.2016
Размер премий варьируется от 30 до 150 тысяч рублей.
Фото: Наталья Кузнецова
В правительстве республики сегодня прошла церемония вручения госнаград восьми ученым. Три научные группы получили по 150 тысяч рублей каждая. В зависимости от числа участников коллективов каждый сотрудник получит от 30 до 150 тысяч рублей.
Максимальная премия в размере 150 тысяч рублей досталась кандидату социологических наук Института социальных экономических исследований Айбулату Каримову. Высокой оценки получил цикл его работ «Бедность работающего населения как социально-экономический феномен».
По 75 тысяч рублей на двоих получат научные сотрудники БашГУ Дарья Прокофьева и Альфия Хаматьянова. Они провели научное исследование о новой тест-системе выявления риска развития рака яичников и желудка.
Меньше всего получат сотрудники УГАТУ. В составе их коллектива – пять человек, поэтому на каждого придется по 30 тысяч. Они получат их за цикл научных статей, патентов и экспериментальных макетов для повышения энерговооруженности самолетов.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
07.10.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Следователи Оренбурга попросили помочь найти особо опасных преступников
07.10.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
В Башкирии похолодает и, возможно, выпадет снег
07.10.2016 // ХРОНОГРАФ
Репрессированным жителям Башкирии после смерти отказали в кредитах
07.10.2016 // ПУЛЬС
Максим Соколов: Тарифы системы «Платон» повысятся до плановых
07.10.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе у мужчины снимали порчу за миллион рублей
07.10.2016 // ФОТОФАКТ
Фотофакт: Как открыли Затонский мост в Уфе
06.10.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Как формируется цена на хлеб?
5-Я КОЛОНКА
Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассуждает о том, почему хоккей в регионе страдает.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте