В Башкирии восемь ученых наградили за научные открытия

Наталья КУЗНЕЦОВА

Размер премий варьируется от 30 до 150 тысяч рублей.

Фото: Наталья Кузнецова

В правительстве республики сегодня прошла церемония вручения госнаград восьми ученым. Три научные группы получили по 150 тысяч рублей каждая. В зависимости от числа участников коллективов каждый сотрудник получит от 30 до 150 тысяч рублей.

Максимальная премия в размере 150 тысяч рублей досталась кандидату социологических наук Института социальных экономических исследований Айбулату Каримову. Высокой оценки получил цикл его работ «Бедность работающего населения как социально-экономический феномен».

По 75 тысяч рублей на двоих получат научные сотрудники БашГУ Дарья Прокофьева и Альфия Хаматьянова. Они провели научное исследование о новой тест-системе выявления риска развития рака яичников и желудка.

Меньше всего получат сотрудники УГАТУ. В составе их коллектива – пять человек, поэтому на каждого придется по 30 тысяч. Они получат их за цикл научных статей, патентов и экспериментальных макетов для повышения энерговооруженности самолетов.