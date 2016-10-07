Митинг в Зианчуринском районе не обошёлся без провокаций

Константин КЛИМОВ

Полицейские её пресекли.

Фото: Константин Климов

Нарушителем оказался местный депутат.

Сход граждан в селе Исянгулово Зианчуринского республики собрал около ста человек, недовольных действующей властью и результатами выборов в республике.

Организаторы схода подавали уведомление о митинге, но администрация района в митинге отказала, сославшись на проведение в этом месте другого мероприятия, однако разрешила провести сход граждан.

В ходе собрания предоставили слово всем желающим, один из них выразил мнение о том, что избранный в депутаты руководитель районного дома культуры не защищает интересы граждан.

Самое интересное началось, когда из толпы вышел Айнар Мухамедьянов, тот самый, про кого только что говорили с импровизированной трибуны. Депутат решил разобраться, что называется «по-мужски», и, мягко говоря, повёл себя агрессивно. За что тут же был выдворен сотрудниками полиции под свист собравшихся.